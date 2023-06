Sottomarino disperso, come sono morti i 5 passeggeri? Dall'implosione allo scontro con il Titanic: le ipotesi

Come sono morti i passeggeri del sottomarino Titan? Se si riuscisse a localizzare il batiscafo negli abissi, recuperarlo ora sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor di più se si fosse incagliato tra i resti del Titanic.

Sottomarino disperso, la liberatoria firmata dai passeggeri e l'ipotesi della morte: chi risponde legalmente?

Implosione

Come detto, lo scenario peggiore è una rottura nel guscio esterno del sommergibile, che avrebbe causato un'implosione catastrofica. Il relitto del Titanic si trova a circa 3.800 metri sotto il livello del mare, dove la pressione dell'acqua che grava su un dato oggetto è circa 376 volte maggiore di quella esercitata dall'atmosfera terrestre. «Sebbene lo scafo composito del Titan sia costruito per resistere a intense pressioni in acque profonde, qualsiasi difetto nella sua forma o costruzione potrebbe comprometterne l'integrità. E in questo caso il rischio di implosione sarebbe elevato», ha detto il professore di robotica australiano Stefan B Williams.

Implosion is when the pressure outside an object is greater than the pressure inside, causing it to collapse inward. This can happen to a submarine if it dives too deep and its hull is not strong enough to withstand the water pressure. #science #submarine #implosion #oceangate pic.twitter.com/HI9w1WfYW2 — chickenwing_crossface (@shrumpish) June 22, 2023

Incagliato al Titanic

Butch Hendrick, presidente e fondatore della società di addestramento subacqueo Lifeguard Systems, ha dichiarato a CBS News che il sommergibile "potrebbe essersi impigliato da qualche parte", causando lo "spostamento" e la "rottura" dell'antenna di comunicazione. L'aggancio potrebbe essere stato proprio al relitto del Titanic. Anche Frank Owen, un funzionario in pensione della Royal Australian Navy specializzato in evasioni e salvataggi sottomarini, ha detto a The Guardian : «Ci sono parti del relitto dappertutto. È pericoloso». Sebbene il Titan non richieda alcuna potenza del motore per emergere, rimanere impigliato in detriti o assorbiure acqua potrebbe impedirgli di farlo. «Non è possibile aprire un varco, non è possibile aprire l'oblò, non è possibile creare una serratura interattiva», ha affermato Hendrick.

Ossigeno, cibo e acqua

Oltre alla diminuzione dell'ossigeno, l'equipaggio avrebbe sofferto la fame e le basse temperature. Se i sistemi di supporto vitale hanno fallito, l'interno del Titan sarà estremamente freddo, poiché la luce del sole non arriva così in profondità nell'oceano. E secondo il giornalista scientifico David Pogue, che ha viaggiato sul batiscafo l'anno scorso, l'equipaggio di solito ha con sé solo un panino e una bottiglia d'acqua.

Emerso ma ancora disperso

Lo scenario migliore è che il Titan sia effettivamente emerso e ora stia galleggiando sull'Oceano Atlantico in attesa di essere individuato. Il Titan dipende dalla costante comunicazione con la sua nave madre, poiché non ha GPS o altri sistemi di guida. Eppure, secondo la CNN, il Titan usa la zavorra per rimanere sott'acqua, e quella zavorra può essere spostata dagli occupanti che fanno oscillare deliberatamente la nave o usando una pompa pneumatica per liberarla. Anche le linee che fissano la zavorra sono progettate per rompersi dopo 24 ore.