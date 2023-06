Non è stato un problema di comunicazione imprevisto. No. Le difficoltà sul Titan, il sommergibile disperso, c'erano state anche in passato. «Ho fatto quattro immersioni diverse con la compagnia - ricorda il produttore dei Simpson Mike Reiss in un'intervista alla CNN - una per vedere il Titanic e tre al largo di New York. La comunicazione si è persa, almeno per un breve periodo, ogni volta». Sembra proprio che sia un problema del sistema. «Non do la colpa al sottomarino quanto alle acque profonde, ma si perdeva sempre e quindi eravamo costretti a tornare indietro».

«Non sono dei temerari»

«C'è stata un'immersione in cui, non appena le comunicazioni si sono interrotte, siamo tornati subito in superficie. Eravamo andati a vedere un U-Boat al largo di New York. L'abbiamo visto per un secondo e ci hanno detto: "Torniamo su, non dovremmo essere qui sotto"», ha raccontato Reiss. «Non sono dei temerari. Prendono la cosa molto seriamente».

Yes, the sub that's gone missing is the same one I took down to the Titanic. I wish everyone involved the best of luck.

— Mike Reiss (@MikeReissWriter) June 19, 2023

«Imbarcazione progettata splendidamente»

Reiss ha partecipato a diverse immersioni con la OceanGate Expeditions, la compagnia proprietaria del Titan. «Ogni volta che entravo in quel sommergibile pensavo “Beh, potrei non uscire mai più da questo coso”, è un pensiero che non ti lascia mai. […] Ma è anche un’imbarcazione progettata splendidamente. Non sto dicendo che si tratta di un rottame o cose del genere: è che sono tecnologie inedite, e che ogni volta si impara qualcosa di nuovo. È come con il programma spaziale, o l’aviazione: all’inizio, si compiono un mucchio di errori e si cerca di capire il modo giusto di fare le cose».

La profezia

Nelle ultime ore sono iniziate a comparire sui social spezzoni di un episodio dei Simpson andato in onda nel 2006. In realtà la sequenza si limita a mostrare Homer e suo padre andare sott’acqua con dei sommergibili. Spesso, però, avevano anticipato poi quanto avvenuto nel mondo reale: come Donald Trump alla Casa Bianca.

