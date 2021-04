Il sottomarino scomparso in Indonesia «è affondato», la conferma del capo delle forze armate

Le speranze sono finite. Le squadre di soccorso e ricerca dell'Indonesia hanno ritrovato alcuni oggetti appartenente al sottomarino militare scomparso dai radar mercoledì scorso al largo delle coste di Bali.

«Il sottomarino è affondato», ha confermato il capo delle Forze armate, Hadi Tjahjanto, dopo aver dato notizia del ritrovamento da parte delle squadre di soccorso e ricerca di alcuni detriti che si ritiene appartengano al sottomarino. Il ritrovamento degli oggetti significa che le ricerche sono entrate nella «fase subsunk», significa che il sottomarino Kri Nanggala-402 si considera affondato, ha detto Hadi Tjahjanto.

APPROFONDIMENTI MONDO Indonesia, proseguono le ricerche per il sottomarino disperso:... INDONESIA Sottomarino scomparso, le preghiere di Bali: ventuno navi da guerra... INDONESIA Sottomarino in avaria, 53 marinai in trappola a 700 metri di... MONDO Sottomarino affondato in Indonesia, i resti e le foto ricordo dei... INDONESIA Indonesia, sottomarino scomparso: ancora poche ore di ossigeno per i... MALAGA Sottomarino dei narcos sequestrato in Spagna: poteva trasportare due...

Sottomarino scomparso, le preghiere di Bali: ventuno navi da guerra alla sua ricerca

Sottomarino in avaria, 53 marinai in trappola a 700 metri di profondità, la Marina dell'Indonesia: «Non può resistere oltre 500, riserve di ossigeno per 72 ore» Mappa

BREAKING: Indonesian navy says items found from missing submarine, indicating the vessel with 53 crew members has sunk. https://t.co/9PfkzvNHnK

— The Associated Press (@AP) April 24, 2021