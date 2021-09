Ambiente: «Bene riconoscimento Ue alla genetica green». Prandini: «Con Farm to Fork anche obbligo etichettatura origine»

È importante il riconoscimento del ruolo delle nuove tecniche di evoluzione assistita (Tea) per accelerare sulla genetica green, capace di tutelare l' ambiente, proteggere le produzioni agricole con meno pesticidi, difendere il patrimonio di biodiversità dai cambiamenti climatici e far tornare la ricerca italiana protagonista dopo l'emergenza Covid. Commenta così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, la relazione del Parlamento europeo sulla Strategia Farm to Fork che sostiene anche una etichettatura d'origine obbligatoria per tutti i prodotti alimentari fortemente voluta dalla Coldiretti con la raccolta di 1,1 milioni di firme insieme ad altre organizzazioni europee nell'ambito dell'iniziativa dei cittadini europei «Eat original! Unmask your food».

L'EVENTO TREVISO Niente da fare. Il premio di città più verde d'Europa,

Centrale è anche il richiamo, sollecitato da Coldiretti, per evitare che la nuova strategia europea «Farm to Fork» favorisca importazioni di prodotti da Paesi terzi che non rispettano gli stessi standard sociali, sanitari e ambientali delle produzioni Italiane ed europee. «Nonostante la pericolosa apertura al nutriscore sul quale continueremo a lavorare - afferma Prandini - abbiamo ottenuto l'impegno a valutare l'esclusione dei prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp) dai sistemi di etichettatura a semaforo che sono fuorvianti, discriminatori ed incompleti e finiscono per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali; si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di sfavorire elisir di lunga vita come l'olio extravergine di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea»