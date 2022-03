Era sopravvissuto ai lager nazisti, Boris Romanchenko muore a 96 anni sotto le bombe a Kharkiv

Era riuscito a sopravvivere al campo di sterminio di Buchenwald, uno dei più atroci lager nazisti, ma la guerra in Ucraina gli è stata fatale. Boris Romanchenko, 96 anni, è morto a Kharkiv venerdì scorso dopo che un proiettile ha colpito l'edificio a più piani in cui viveva. Il suo appartamento poi è andato a fuoco e Boris è rimasto intrappolato. A riportare la notizia è stato il direttore della Fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora, di cui Romanchenko era presidente.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Ucraina, chi è Nikolay Patrushev: l'uomo nell'ombra di... LA STRATEGIA La Russia passa al piano B, ecco come Putin vuole costringere... MONDO Kiev, bombardato un centro commerciale trasformato in rifugio: 6 morti

Nato il 20 gennaio 1926 a Bondari, vicino a Sumy, fu catturato dai tedeschi nel 1942 e internato a Dortmund come prigioniero di guerra. Riuscì a fuggire ma fu ricatturato, deportato a Buchenwald e costretto ai lavori forzati nell'ottobre 1943. Per un certo tempo fu obbligato a collaborare con i tedeschi alla realizzazione dei missili balistici V2 nella base di Peenemuende, poi trasferito ai campi di concentramento di Mittelbau-Dora e di Bergen-Belsen. Dopo la guerra, ha contribuito a istituire una rete di aiuti per le ex vittime della persecuzione nazista in Ucraina.

Ucraina, chi è Nikolay Patrushev: l'uomo nell'ombra di Putin che tratta con gli americani

Ha partecipato a numerose commemorazioni della Shoah e delle persecuzioni naziste, in cui indossava l'uniforme a righe con cucito il triangolo rosso che distingueva gli internati politici (come la stella di Davide gialla distingueva gli ebrei, la stella di Davide gialla e rossa gli 'ebrei politicì, il triangolo marrone i rom e sinti, quello rosa gli omosessuali, quello viola i Testimoni di Geova e quello nero gli 'asocialì). La Fondazione Buchenwald e Mittelbau-Dora ha espresso «orrore» per la notizia e ricordato come nel 2012 Romantschenko abbia letto il giuramento dei sopravvissuti di Buchenwald, che recita: «Costruire un nuovo mondo di pace e libertà è il nostro ideale!».