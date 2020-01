Soleimani, martedì i funerali a Kerman, in Iran, sua città natale. Si terranno dunque martedì i funerali in Iran di Qassem Soleimani ucciso in un raid degli Usa in Iraq. Lo riporta la Bbc. Dopo le esequie oggi a Baghdad, la salma del generale e degli altri iraniani uccisi faranno rientro in Iran, secondo alcuni media già questa sera. Poi martedì i funerali di Soleimani nella su città natale, Kerman, nel centro del Paese.

Ultimo aggiornamento: 10:45

