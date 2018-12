Piovono soldi dal grattacielo, arrestato il guru dei bitcoin: «Sono come Robin Hood» Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei suoi piani, il gesto doveva essere un'opera di bene, di altruismo e di esempio. Purtroppo, però, un giovane esperto diè stato arrestato dopo averdal punto più alto di un, creando così un pericoloso affollamento in strada.Siamo a, in uno dei quartieri più poveri di tutto il paese, quello di Sham Shui Po. Il giovane, che in questi ultimi anni ha fatto la fortuna grazie alle, ha deciso di lanciare un numero indefinito di banconote da 100 dollari locali (dal valore equivalente di circa 10 euro) da uno degli edifici più alti della città.Inevitabile, quindi, che molte persone si siano precipitate proprio sotto il, nella speranza di arraffare il maggior numero possibile di. La scena non è sfuggita alla, che ha deciso diper turbamento dell'ordine pubblico. Una volta rilasciato, il giovane ha spiegato le proprie ragioni in un video: «Volevo dare un insegnamento ed essere come Robin Hood».