Famiglia britannica accoglie rifugiata ucraina: il padre scappa con lei 10 giorni dopo mollando moglie e figli

C'è chi non sa resistere al fascino delle rifugiate ucraine. Come è accaduto in Gran Bretagna, esattamente a Bradford (West York) dove un padre ha lasciato moglie e figli per una rifugiata ucraina che si era trasferita a casa loro solo dieci giorni prima. Lui si chiama Tony Ganett, di 29 anni, e ha lasciato Lorona, di 28 anni, dopo essersi innamorato di Sofiia Karkadym, fuggita dagli orrori della sua città natale, Lviv, all'inizio dell'invasione.

Un legame «che non avevo mai avuto»

Tony, guardia giurata, si era inizialmente iscritto al programma di rehoming del governo il mese scorso, ma era diventato insofferente e ha chiesto aiuto sui social media. È diventato il garante di Sofiia e poco più di una settimana dopo il suo arrivo ha lasciato la sua compagna e i suoi figli per una nuova vita. Ha raccontato al The Sun:«È iniziato tutto con il semplice desiderio di fare la cosa giusta e di mettere un tetto sopra la testa di qualcuno che ne ha bisogno, uomo o donna che sia. La situazione è degenerata sabato scorso, quando mia moglie si è accanita contro Sofiia, urlandole contro e usando un linguaggio duro che l'ha lasciata in lacrime. Ha detto che non si sentiva più in grado di stare sotto il nostro tetto e qualcosa dentro di me è scattato». E poi ha aggiunto: «Ci dispiace per il dolore che abbiamo causato, ma ho scoperto un legame con Sofiia che non ho mai avuto prima».

Il tempo passato insieme dai due

Tony e Sofiia si innamorano fin da subito. «Era ovvio fin dall'inizio che io e Sofiia ci eravamo piaciuti", ha detto lui a The Sun. Come si sono capiti? «Parlo un po' slovacco e non è dissimile dall'ucraino, quindi ho potuto farmi capire da lei nella sua lingua». Un fattore che ha ingelosito la moglie. «Ha peggiorato le cose perché Lorna non sapeva di cosa stavamo parlando. Sofiia e io ci sedevamo e chiacchieravamo, bevevamo e guardavamo la TV con i sottotitoli in ucraino, a volte dopo che Lorna era andata a letto. Stavamo andando d'accordo brillantemente, ma a quel tempo non era altro che questo, anche se posso capire perché Lorna ha iniziato a provare gelosia e risentimento nei suoi confronti».

🇺🇦Tony Ganett, 29, left Lorona, 28, after falling for Sofiia Karkadym who had fled the horrors of her home town Lviv at the start of the invasion.https://t.co/mLKDJwimWw — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) May 21, 2022

Chi è la rifugiata ucraina

Si chiama Sofiia e ha 22 anni. Al The Sun ha raccontato: «Sono cose che succedono». Lorna, l'ormai ex compagna di Tony, si era stufata del legame immediato che si era creato con Sofiia: i due andavano in palestra insieme e stavano seduti per ore a parlare in un parcheggio. Alla fine ha ordinato all'ospite di andarsene, ma è rimasta sbalordita quando Tony ha annunciato che se ne sarebbe andato anche lui. Ora Tony e Sofiia stanno cercando di trovare una nuova casa insieme. Gli ultimi aggiornamenti mostrano che più di 33.000 rifugiati ucraini si trovano ora nel Regno Unito, sponsorizzati da famiglie, con 68.700 visti rilasciati su 84.000 richieste.