Slovenia, niente Green pass per transiti fino al 29 agosto: rimandata l'applicazione nuove regole di una settimana

Niente Green pass per chi attraversa la Slovenia. I viaggiatori in transito attraverso la Slovenia non dovranno esibire fino al 29 agosto un certificato che provi di essere guariti dal Covid, di essere vaccinati o di essersi sottoposti a test con esito negativo Lo ha deciso venerdì il governo sloveno, posticipando così di una settimana l'introduzione di nuove regole più stringenti per il transito, annunciate nei giorni scorsi. Lo ha riportato l'agenzia di stampa slovena Sta. Fino al 29 agosto, dunque, le persone in solo transito potranno entrare in Slovenia senza essere in possesso di Green pass o documenti equivalenti, con l'obbligo tuttavia di lasciare il Paese entro dodici ore, come in passato.

Lubiana, in precedenza, aveva informato di voler introdurre la regola del certificato Covid per i transiti già a partire dal 23 agosto. Il cosiddetto 'criterio Gvt' (guarito, vaccinato, testato) rimane comunque in vigore per chi entra in Slovenia e vi si ferma. Sono tuttavia esentati dall'obbligo, tra gli altri, chi lavora nel comparto di trasporto internazionale, i minori sotto i 15 anni, i proprietari di immobili e terreni su entrambi le parti del confine sloveno e i transfrontalieri.