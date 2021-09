Covid, Slovacchia rinuncia definitivamente al vaccino Sputnik

La Slovacchia ha rinunciato in maniera ufficiale alla somministrazione del vaccino russo Sputnik. Uno stop che arriva dopo la la somministrazione nelle scorse ore della seconda dose alle ultime sei persone che lo avevano scelto. Lo ha annunciato il ministero della Salute. «In totale, più di 18.500 persone sono state vaccinate con Sputnik V», ha affermato Zuzana Eliasova, portavoce del Ministero.

La Slovacchia aveva acquistato a marzo 200.000 dosi di vaccino Sputnik, diventando, dopo l'Ungheria, il secondo Paese dell'Unione europea ad utilizzare questo prodotto non autorizzato dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). La decisione aveva diviso la classe politica slovacca e portato alle dimissioni del primo ministro Igor Matovic e del ministro della Salute Marek Krajci. In pochi hanno comunque scelto di vaccinarsi con il farmaco russo. La Russia ha riacquistato 160.000 dosi non utilizzate a luglio. La Slovacchia, 5,4 milioni di abitanti, ha registrato un totale di 394.923 casi di Covid-19, di cui 12.548 decessi.