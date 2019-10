La Siria accusa: «Violata tregua» Erdogan: «Curdi si stanno ritirando»

L'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche della (Fds) denuncia continui attacchi nell'area di Ras al-Ayn, nel nord della Siria, nonostante l'accordo annunciato ieri per «sospendere» per cinque giorni la contestata operazione militare turca contro i miliziani curdi nella regione. Le Fds accusano la Turchia di «violare l'accordo».«Nonostante l'intesa per fermare i combattimenti, attacchi aerei e dell'artiglieria continuano a colpire postazioni dei combattenti, zone in cui si trovano i civili e l'ospedale di Ras al-Ayn», scrive in un tweet il portavoce delle Fds nel nord della Siria, Mustafa Bali. «La Turchia - aggiunge - sta violando l'accordo per il cessate il fuoco, sta continuando dalla notte scorsa ad attaccare la città».