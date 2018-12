Missili a Damasco, difese antiaeree in azione: tensione tra Israele e Siria

I sistemi di difesa aerea di Israele sono stati attivati stasera per intercettare un missile di antiaerea lanciato dalla Siria. Lo ha riferito il portavoce militare senza fornire per ora altri elementi. Questo annuncio è giunto mentre dalla Siria giungono informazioni di un attacco di fonte finora imprecisata contro obiettivi nella zona di Damasco.



Il portavoce militare israeliano ha aggiunto che in Israele, in seguito a questo episodio, non si segnalano vittime nè danni. Secondo fonti locali, gli abitanti della città di Hadera (50 chilometri a nord di Tel Aviv) hanno udito in serata un forte boato e hanno visto un bagliore in cielo. A quanto pare si è trattato del lancio del missile dell'antiaerea israeliana. Gli abitanti della zona hanno precisato di non aver udito sirene di allarme, cosa che fa pensare che secondo le autorità non fossero esposti a pericolo. Nel frattempo a Hadera è tornata la calma.

