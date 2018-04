Siria, forte esplosione in una base militare ad Aleppo: morti militari iraniani, molti feriti

Una «esplosione molto forte» viene segnalata da alcuni media siriani e anche israeliani nella zona dove sorge una base militare e deposito di armi iraniani, vicino ad Aleppo, in Siria, e le stesse fonti parlano di un possibile attacco aereo. La notizia per ora non trova conferme indipendenti. Altri siti raccontano di una esplosione accidentale.



Nell'esplosione vista provenire da una base militare iraniana a Jabal Azzan, a sud di Aleppo, vi sarebbero alcune vittime, forse alcuni ufficiali iraniani, oltre a numerosi feriti. Lo scrive il sito israeliano di news YNet. Le notizia rimbalzano tanto sui siti israeliani, come Jerusalem Post e YNet, quanto su alcuni media occidentali, come il britannico Daily Express.



L'esplosione alla base di Jabal Azzan vicino ad Aleppo, è stata confermata anche dall'ong Osservatorio siriano sui diritti umani (Ondus). Secondo i media vicini a Hezbollah, l'esplosione è stata accidentale. L'episodio avviene a meno di 24 ore dall'attacco missilistico congiunto di Usa, Gran Bretagna e Francia contro l'arsenale chimico siriano. E a meno di una settimana dal raid, attribuito a Israele e compiuto la notte fra domenica e lunedì, contro la base aerea di Tayfur (o T4), fra Homs e Palmira, nel quale sono rimasti uccisi sette militari iraniani.

