Siria, bomba al ristorante: 16 morti, 4 sono soldati Usa. L’Isis rivendica

Ci sono quattro soldati Usa morti in un attentato, rivendicato dall'Isis, compiuto nel nord della Siria nella cittadina di Manbij, tra Aleppo e l'Eufrate. Lo riferiscono media panarabi, citando non meglio precisate fonti militari della Coalizione anti-Isis a guida Usa. Il bilancio compessivo è di almeno 16 morti.

Video#bomb blast in #Manbij, #Syria, which reportedly has caused several US casualties. pic.twitter.com/edYB2U0U0p