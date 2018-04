Siria, esplosione nella notte a sud di Aleppo

Una forte esplosione si è verificata nella notte a sud di Aleppo, in Siria, lo ha riferito l'Osservatorio siriano dei diritti umani, che però non è stato in grado di chiarire le cause dell'esplosione. L'area interessata, secondo l'Osservatorio, che ha sede nel Regno Unito, è sotto il controllo delle forze siriane e afghane, alleate del governo siriano.



Il direttore dell'Osservatorio, Rami Abdel Rahman, ha dichiarato a Dpa che non è ancora chiaro se sia trattato di un'esplosione accidentale in un deposito di armi o se vi sia stato un attacco aereo. L'agenzia Russa Tass ha riferito che vi sarebbero una ventina di vittime e che l'area sarebbe stata sorvolata da aerei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA