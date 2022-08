Siria, razzi contro truppe Usa: diversi militari feriti nell'attacco missilistico

Un numero imprecisato di militari statunitensi sono rimasti feriti in due distinti attacchi missilistici contro strutture che ospitavano truppe americane in Siria. Lo riferiscono funzionari del governo statunitense. I fatti sono avvenuti nelle località di Conoco e Green Village, entrambe nel nord-est del Paese. Gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi di elicotteri d'attacco Apache, prendendo di mira almeno tre veicoli e uccidendo diverse persone ritenute responsabili del lancio dei razzi.

Al Zawahiri morto, la trappola: dal modellino della casa ai missili con lame rotanti

La risposta

Mercoledì scorso, gli Stati Uniti avevano lanciato attacchi aerei in Siria, prendendo di mira ciò che si pensava fosse un'infrastruttura utilizzata da gruppi affiliati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran. Attacchi che non si ritiene abbiano provocato vittime, visto che hanno colpito nove bunker utilizzati per lo stoccaggio di munizioni e strumenti di approvvigionamento logistico. Gli attacchi aerei erano stati una rappresaglia per gli attacchi subiti il 15 agosto da alcune strutture militari statunitensi