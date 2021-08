Long Covid nei bambini? «No, i sintomi vanno via in pochi giorni»: la ricerca di Londra

Mal di testa e stanchezza, per i bambini colpiti dal Covid, che spariscono poi in una settimana o anche meno. Ma mai trascurare alcun segnale: va subito allertato il medico curante. I medici del King's College di Londra assicurano infatti che per i piccoli pazienti è molto basso il rischio di sintomi da Covid di lunga durata: si riprendono facilmente e in pochi giorni. Lo studio peer-reviewed, effettuato attraverso i dati forniti dalle famiglie tramite l'app UK Zoe Covid Study, è stato pubblicato sulla rivista Lancet Child and Adolescent Health: emerge chiaramente che i bambini, anche quando si infettano, spesso non sviluppano i sintomi Covid e tendono ad avere una malattia lieve.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Vaccino, con due dosi «dimezzati gli effetti del long... LA POLEMICA Sharon Stone chiede che la troupe sia vaccinata e la casa di... LO STUDIO Covid, «nebbia nel cervello» tra gli effetti a lungo... MONDO New York, 100 dollari a chi si vaccina: misura del sindaco per... NAPOLI Covid e bambini, ecco perché li colpisce meno degli adulti: la... L'ESPERTO «Il virus non andrà via per decenni, forse... IL CASO Covid, il giallo Indonesia: muoiono centinaia di bimbi ogni mese.... LA RICERCA Long Covid nei bambini: sintomi, come riconoscerlo e quali cure sono... SALUTE Vaccino, in America somministrate le prime dosi agli adolescenti:...

Covid nei bambini, la nuova ricerca

Lo studio ha esaminato 1.734 bambini, di età compresa tra i 5 e i 17 anni, che hanno sviluppato sintomi e sono risultati positivi al Covid tra settembre 2020 e febbraio 2021. Meno di uno su 20 ha manifestato sintomi per quattro settimane o più, uno su 50 ha avuto sintomi per più di otto settimane. In media, i bambini più grandi erano in genere malati per un tempo leggermente più lungo rispetto ai bambini più piccoli: i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni impiegano una settimana per riprendersi, mentre per i bambini più piccoli la malattia è durata in media solo cinque giorni.

Vaccino, con due dosi «dimezzati gli effetti del long Covid»: lo studio inglese

I sintomi più comuni tra i bambini che si sono ammalati di Covid sono stati mal di testa e stanchezza. Altri sintomi comuni includevano mal di gola e perdita dell'olfatto. Non ci sono state segnalazioni di sintomi neurologici, come ad esempio convulsioni o convulsioni.

Long-lasting Covid-19 symptoms rare in children https://t.co/qR7NP5GWI3 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2021

I BAMBINI GUARISCONO PRIMA, NON SOLO DAL COVID Lo studio ha esaminato anche un numero uguale di bambini con sintomi influenzali ma negativi al Covid. E’ emerso che solo 15 su 1.734 hanno manifestato sintomi per almeno 28 giorni, vale a dire meno di uno su 100. «I bambini possono avere una malattia prolungata dopo il Covid-19? Sì, possono, ma non è comune - ha spiegato Emma Duncan, professoressa di endocrinologia clinica al King's College di Londra - anche con altre malattie i bambini possono avere sintomi prolungati. Dobbiamo prenderci cura di tutti i bambini che hanno malattie protratte, indipendentemente dal fatto che si tratti di Covid-19 o altro».

Covid, «nebbia nel cervello» tra gli effetti a lungo termine: ricerca del centro Alzheimer

ANCHE SE LIEVI, MAI SOTTOVALUTARE I SINTOMI DI UN BAMBINO La ricerca pone inoltre l’attenzione sull’importanza di ascoltare un bambino che lamenta dei disturbi, chiedendo al proprio medico curante. Con o senza Covid, ovviamente: «Se sei preoccupato per tuo figlio - avverte il dottor Michael Absoud, consulente in neurodisabilità pediatrica presso l'Evelina London Children's Hospital - la prima cosa che devi fare è andare dal tuo medico di famiglia e descrivere i tuoi sintomi. Possono fornire informazioni o indirizzarti a un pediatra. È importante ricordare che potrebbe esserci qualcos’altro».