Tubercolosi, allarme a Singapore: cluster in un condominio con 170 contagiati. Controlli a tappeto

La tubercolosi allarma Singapore. Cluster in un condominio con circa 170 persone che sono risultate positive alla malattia infettiva. E così il paese asiatico ha imposto lo screening obbligatorio. Verranno testati anche i venditori ambulanti, i proprietari di negozi e i loro dipendenti che si trovano nel complesso, ha affermato il Ministero della Salute in una dichiarazione alla fine di venerdì. Un precedente ciclo di screening volontario ha rilevato che circa il 30% di 574 residenti e lavoratori è risultato positivo e coloro che non hanno partecipato ora devono farlo.

Allarme tubercolosi in Singapore, cosa succede

Il ministero della salute ha affermato che la tubercolosi è endemica a Singapore e non è rara nei singaporiani. La prevalenza dell'infezione da tubercolosi raggiunge il 29% tra le persone di età compresa tra 70 e 79 anni ed è curabile. La sua diffusione è anche prevenibile, ha affermato il governo.

Primo caso di vaiolo delle scimmie

Singapore ha anche confermato un caso importato di vaiolo delle scimmie, ha detto il ministero della salute alla fine di martedì, il primo caso segnalato nel sud-est asiatico durante lo scoppio della malattia virale di quest'anno, secondo Reuters. Il paziente, risultato positivo al test il 20 giugno, è un uomo britannico di 42 anni che lavora come assistente di volo ed era volato dentro e fuori Singapore intorno a metà giugno, ha affermato il ministero della salute in una nota. Tredici contatti stretti dell'uomo sono stati identificati martedì e tutti saranno messi in quarantena per 21 giorni dal loro ultimo contatto con lui, ha aggiunto la dichiarazione. Il tracciamento dei contatti è in corso per i voli interessati e per la durata della permanenza dell'uomo a Singapore. L'ultimo caso di vaiolo delle scimmie rilevato nella città-stato del sud-est asiatico risale a tre anni fa. L'Australia, che il 20 maggio ha segnalato il suo primo caso, ne aveva confermati otto al 10 giugno. Più di 35 paesi in cui il vaiolo delle scimmie non è endemico hanno segnalato focolai della malattia virale e i casi confermati ora superano i 2.500