Sinaed O' Connor ricoverata dopo il suicidio del figlio 17enne: «Mi odio senza di lui. E so di averlo deluso»

Sinead O'Connor è stata ricoverata in ospedale pochi giorni dopo che suo figlio di 17 anni è stato trovato morto. La 55enne ha rivelato ieri sera di essere stata con la polizia e di essere stata portata dai medici in uno straziante post su Twitter. La cantante ha detto di sentirsi "persa" e "odia" se stessa senza Shane, che si è tolto la vita la scorsa settimana dopo essere fuggito dall'ospedale mentre era sotto controllo suicida. Ha scritto online dopo un altro tweet: "Mi dispiace. Non avrei dovuto dirlo. Sono con i poliziotti ora in viaggio per l'ospedale. «Mi dispiace di aver sconvolto tutti. Sono perso senza mio figlio e mi odio. L'ospedale mi aiuterà per un po'.'

APPROFONDIMENTI LA SCOMPARSA Sinead O’Connor, morto il figlio 17enne: «Ha posto fine...

Sinead O’Connor, morto il figlio 17enne: «Ha posto fine alla sua lotta terrena, ora è con Dio»

Lo sfogo sui social

I’m sorry. I shouldn’t have said that. I am with cops now on way to hospital. I’m sorry I upset everyone. I am lost without my kid and I hate myself. Hospital will help a while. But I’m going to find Shane. This is just a delay

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022