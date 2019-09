di Anna Guaita

Il New York Times rivela che oggi una terza persona èper complicazioni respiratorie causate dalla. Già altre due persone sono morte negliper quel che sembra essere una malattia causata dall’inalazione di oli profumati di cui sono arricchiti alcuni tipi di e-cigarette alla. I primi due decessi si sono registrati nell’Oregon nell’Illinois , quest’ultimo è avvenuto oggi in Indiana.Le persone che si sono ammalate di questo misterioso disturbo polmonare sono già 450, in 25 dei 50 Stati. Le autorità sanitarie statali e federali stanno febbrilmente lavorando per cercare di capire quale ne sia la causa. Tutte le persone che hanno manifestato i sintomi respiratori erano in buona salute. Ultimamente è nato il sospetto che l’infiammazione respiratoria possa essere causata da una componente di vitamina E acetato rinvenuta in varie sigarette elettroniche a base di marijuana.