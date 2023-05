Sienna Weir, la finalista di Miss Universo morta a 23 anni: l'incidente choc, l'addio straziante del fidanzato

E' morta la finalista australiana di Miss Universo 2022, Sienna Weir, deceduta a causa di una brutta caduta da cavallo. Sui social sono comparsi molti messaggi di cordoglio per la giovanissima. La giovane modella di 23 anni è caduta lo scorso al Windsor Polo Grounds di Sydney e le sue condizioni sono sembrate subito gravi.

Morte drammatica

La 23enne, per circa un mese, è rimasta attaccata alle macchine che la tenevano in vita, poi giovedì scorso, con grande coraggio la famiglia ha deciso di staccare la spina, dopodiché la 22enne si è gradualmente spenta.

Secondo i media australiani era una cavallerizza provetta, grande appassionata di cavalli sin da bambina, poi da adulta si è laureata in letteratura inglese e psicologica e sognava di trasferirsi a Londra.

Sogni da modella

Nel 2022 è stata tra le finaliste australiana di Miss Universo, concorso che le ha permesso di guadagnare una certa notorietà, essendo arrivata tra le 27 finaliste di Miss Universo Australia, porta d'accesso per la competizione a livello mondiale. Il fidanzato della giovane vittima, Tom Bull, ha commosso i fan con le parole dedicate alla sua amata: “Ci siamo amati con un amore che era più che amore”.