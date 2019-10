Si toglie la vita a 10 anni e viene ritrovata dalla sorella più piccola, la famiglia: «Un gioco finito male»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bullismo potrebbe aver spinto al suicidiouna bambina di dieci anni dinello stato della. La piccola si sarebbe tolta la vita anche se i familiari credono che sia stata vittima di un gioco finito male. A trovarla cadavere è stata la sorellina di sei anni, che era andata in camera sua per giocare.«Vogliamo che le persone sappiano chi era realmente Allison. Non bisogna pensare a lei come una bambina triste caduta in una depressione orribile, perché non è la verità», hanno dichiarato i familiari alla stampa anglosassone. Gli inquirenti stanno indagando nell'ambiente scolastico per capire cosa potrebbe aver causato il gesto estremo. «Non ci è piaciuto il fatto che abbiano iniziato a dire che dietro la sua morte c'era il bullismo, perché non c'è nessuna prova e non vogliamo puntare il dito e non vogliamo che qualcuno si senta in colpa per qualcosa di cui non vi è alcuna certezza», hanno aggiunto i parenti... Speriamo che questo sia stato solo un incidente. Speriamo che sia solo una tragedia, che qualcosa sia andato storto per la sua grande voglia di giocare».