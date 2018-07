Si droga e poi allatta il figlio, il neonato muore dopo poche ore

di Alessia Strinati

Assume un pericolosoe poiil suo. Samantha Jones è stata accusata di omicidio dopo che il figlio è morto per overdose dopo aver assunto la droga tramite il latte materno. La donna di 30 anni di New Britain, nello Stato della Pennsylvania, sapeva bene di aver assunto sostanze pericolose per il piccolo, ma ha deciso comunque di allattarlo.Il piccolo è stato portato in ospedale con il naso sanguinante, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, come riporta anche il New York Post , ma non c'è stato nulla da fare. La donna aveva ammesso di aver preso il metadone, sostanza che le era stata prescritta a causa di una grave dipendenza dagli antidolorifici, ma dalle analisi è emerso che aveva nel sangue, non solo metadone, ma anche anfetamina e metanfetamina.Quando il bimbo si è svegliato in piena notte ha ammesso di essere stata troppo stanca per preparargli il latte artificiale. Dopo averlo preso in braccio lo ha allattato al seno, noncurante delle conseguenze. Il bambino si è riaddormentato ma era molto pallido e aveva uno strano muco dal naso, il padre ha poi ammesso di avergli dato il biberon alle 6,30, prima di andare a lavoro, ma solo quando la donna si è svegliata intorno alle 7 si è resa conto che il figlio era in condizioni gravi. Purtroppo però era passato troppo tempo.