Si appende dal balcone dell'11esimo piano per un selfie: il video

Pur di avere una buona inquadratura per un selfie, ha fatto di tutto. Anche appendersi alla ringhiera di un balcone di un palazzo, all'undicesimo piano, e rischiare di cadere giù. E' quanto accaduto nel Queensland, in Australia, dove una donna ha messo a rischio la sua vita per uno scatto con lo smartphone.

A riprendere la scena sono stati alcuni vicini che si trovavano nei palazzi accanto. Visti i movimenti della ragazza, si sono resi conto dopo poco che si stava scattando alcuni selfie.

Il video è stato diffuso da 9News Australia e rilanciato sui social network. Si vede anche una seconda persona sul balcone che ha cercato di aiutare la ragazza in questa sua missione.

Per niente contenta del gesto, la polizia locale. "Stanno mettendo a rischio le loro vite per qualcosa di così banale come una fotografia", commenta Craig Hawkins, agente del Queensland.

Just one slip away from death, risking it all for a photo...#9News can #EXCLUSIVELY show you this stomach-dropping balcony stunt on the Sunshine Coast. @SallyGyte #9News pic.twitter.com/PfYCMeRIWE — 9News Australia (@9NewsAUS) January 5, 2021

Ultimo aggiornamento: 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA