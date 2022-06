Settimana lavorativa di quattro giorni è realtà in Portogallo: «Vogliamo dare un segnale ai giovani»

La settimana lavorativa di quattro giorni ora è realtà. Per il momento, però, solo in Portogallo. Dove il Governo approverà le modifiche alla legge sul lavoro, in un pacchetto che prevede anche lo studio di «nuovi modelli di organizzazione del lavoro, comprese esperienze come la settimana di quattro giorni in diversi settori e l'uso di modelli ibridi di lavoro faccia a faccia e telelavoro». Secondo il ministro del Lavoro portoghese Ana Mendes Godinho, per ora la settimana di quattro giorni sarà studiata per essere applicata solo nel settore privato, con esperimenti pilota, "solo su base volontaria", secondo il Diário de Notícias.

Settimana lavorativa di quattro giorni in Portogallo, le possibilità nella Pa

Il Ministro del Lavoro Ana Mendes Godinho ha menzionato un altro studio per sviluppare la settimana di quattro giorni anche nella pubblica amministrazione. Tra il 1999 e il 2014, nello Stato era in vigore la settimana di quattro giorni, che comportava una riduzione dello stipendio del 20% per il dipendente che vi avesse aderito volontariamente. L'adesione è stata bassa. Il governo però ha escluso tagli questa volta.

La situazione nel settore privato

Una parte delle aziende portoghesi ha reso la settimana lavorativa più flessibile dal picco della pandemia di Covid-19 e alcune praticano i quattro giorni. Oppure consentono un giorno di telelavoro o di lavoro ibrido (metà in ufficio e metà a casa). Ma manca ancora il consenso sui parametri, anche se il ministro assicura che le aziende hanno già espresso interesse a partecipare al progetto.

«Dare un segnale molto forte ai giovani»

«Lo studio che stiamo per avviare è nel settore privato, ma con la preoccupazione di alcuni progetti pilota su base volontaria», aggiunge il ministro. Elencando alcune delle principali misure dell'agenda, Ana Mendes Godinho afferma anche che l'obiettivo è quello di «dare un segnale molto forte ai giovani che stiamo cercando di soddisfare le aspettative e di mettere l'agenda al centro di una crescita che può essere tale solo se è inclusiva».

E l'Italia?

Fanalino di coda l'Italia, nel nostro Paese lavorare quattro giorni invece di cinque è ancora un’utopia o quasi. Sono, infatti, pochissime le realtà in cui è stata introdotta la settimana lavorativa corta. Si tratta di aziende private che stanno sperimentando un orario ridotto ma siamo ancora lontani da una nuova normativa