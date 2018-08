Il sesso sadomaso finisce male, taglia la gola e uccide la ragazza appena conosciuta: condannato

di Silvia Natella

Si erano conosciuti da poco e avevano scelto di trascorrere insieme una serata all'insegna della trasgressione ubriacandosi e facendoQualcosa però è andato storto eha tagliato la gola della 21enneuccidendola. I fatti risalgono allo scorso 27 febbraio, mentre in queste ore arriva la condanna per l'uomo.Come riporta il Mirror, la Corte di Sheffield lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo condannandolo a sei anni di carcere. Gaskell teneva volontariamente la lama del coltello sul collo di Laura e le ha perforato l'arteria provocandole una "sostanziale perdita di sangue".I due si erano conosciuti tramite amici, avevano bevuto vodka e avevano scelto di avere rapporti sessuali consenzienti. Gaskell aveva un coltello sotto il cuscino e ha ammesso di amare il rischio e il sesso violento. Inoltre era sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti.Laura ha pagato con la vita questa passione per il rischio. Quando Il 27enne si è accorto di quello che era successo è uscito di casa e ha chiesto aiuto. Un testimone oculare ha dichiarato a Hull Live di aver visto «un uomo nudo e ricoperto di sangue che correva come posseduto».