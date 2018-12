Sesso con un invitato, arrestata la fotografa dei matrimoni Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva rendere indimenticabile il matrimonio con le sue foto. Lo ha fatto ma attraverso il suo... temperamento., 26 anni, è stata arrestata dalla polizia di Parker County (Texas, Stati Uniti) dopo aver fatto sesso con un invitato e orinato su un albero nel giardino dove si stava svolgendo il ricevimento. Le manette sono però scattate dopo le minacce che la donna ha rivolto a ospiti e poliziotti. Katherine ha passato una notte in cella, riporta "Star Telegram", per poi essere liberata grazie al pagamento della cauzione di 10 mila dollari.Come riportano i quotidiani americani, il commissariato diaveva ricevuto una telefonata sabato scorso da una guardia giurata della location dove si stava tenendo la festa del matrimonio. La fotografa era stata sorpresa in una stanza mentre stava avendo un rapporto sessuale con un invitato alla festa. Dopo aver lasciato la stanza, la ragazza ha iniziato a urlare per poi andare a orinare in un albero nel giardino.Condotta nella volante ha insultato gli agenti che a quel punto l'hanno portata in commissariato. Durante la perquisizione, nella borsa della donna è stata trovata una bottiglietta di Alprazolam. Gli inquirenti pensano che l'ansiolitico, mischiato all'alcol, abbia provocato la folle reazione della ragazza: «Tutte le vostre famiglie moriranno a Natale, le vostre figlie sono morte. Se mio padre viene a sapere cosa è successo, voi siete morti». Prima di diventare fotografa, Katherine Leigh Mehta aveva fatto la modella con il nome Max McIntyre.