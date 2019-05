«A letto si dorme, non si fa sesso». Un giudice dà ragione al venditore di materassi

sentenza emessa dal tribunale di Duesseldorf, che ha messe fine al contenzioso tra una coppia di sposi di Dormagen e il negozio da cui avevano acquistato (al prezzo di 1.500 euro) un materasso. Poco dopo l'acquisto, gli sposi avevano chiesto il rimborso dei soldi spesi per l'acquisto: i due pretendevano di restituire al commerciante il materasso, lamentandone la cattiva qualità. Il letto - sostenevano - vibrava e faceva scivolare chi ci si coricava, tanto che marito e moglie erano spesso caduti in terra mentre erano sdraiati.



Ma il negoziante ha ribattuto che il letto era in perfette condizioni. Il tribunale di Duesseldorf, evidentemente non afflitto dal cronico arretrato che caratterizza gli uffici della Giustizia civile in Italia, ha chiesto una perizia del letto da parte di esperti tappezzieri da cui è emerso che il letto era fatto a regola d'arte. Il vero problema della coppia era legato alla loro particolare «focosità» a letto. Ma il letto, ha chiarito il giudice, è fatto per dormire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I letti si sono costruiti per chi deve dormire, non per chi ci vuole fare. Così si è pronunciato un giudice nella