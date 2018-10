LEGGI ANCHE

Emergono nuovi dettagli sulla storia del sedicenne inglese che fece sesso incon ladurante una gita scolastica. Il ragazzo - il cui nome non è stato reso noto per ragioni di privacy - oggi ha 19 anni e ha testimoniato in tribunale nel processo che ha coinvolto la donna. «Le chiesi se si pentiva di ciò che era successo in aereo - ha confessato il giovane - lei disse di no, non aveva alcun rimpianto. Non era più un'insegnante, era come avere una fidanzata».Il diciannovenne ha spiegato di essere stato «totalmente sopraffatto da lei. Ero confuso ed eccitato. Una donna di 26 anni, con una laurea, una macchina, una bella casa». Quello fra loro non fu un semplice rapporto occasionale, ma una vera e propria storia, proseguita anche nelle settimane successive. «Mi disse di essere incinta - spiega il ragazzo - io risposi che non me l'aspettavo. Non avrei potuto prendermi cura del bambino».La storia fra i due si è interrotta quando un altro studente - venuto a conoscenza dell'accaduto - ha ricattato la professoressa Wilson via mail. A quel punto la donna non è riuscita più a sopportare la situazione e ha raccontato tutto ai dirigenti scolastici. Il tribunale di Bristol accusa la docente di aver sfruttato la sua posizione per fare sesso con il minorenne.