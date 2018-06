Sesso ad alta quota, passeggeri ripresi in un video: il tweet fa il giro del web

Sesso con l'alunno 14enne, la prof gli scriveva: «Sono la tua fidanzata»

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE — Kiley Tully (@KileyTully) 17 giugno 2018

Passione ad alta quota su un volo diretto inuna coppia non è riuscita a frenare i suoi istinti e ha reso l'atmosfera bollente facendosull'aereo davanti a tutti. I passeggeri non hanno potuto fare a meno di notarla e alcuni hanno realizzato un video rimbalzato sui social network e diventato in poche ore virale. È stataa pubblicare il filmato sul suoI genitori della ragazza, in viaggio con i due amanti, hanno ripreso tutto: l'amplesso è avvenuto qualche fila dietro di loro, in coda al velivolo.non sono servite a nulla le lamentele dei passeggeri dal momento che il personale non è intervenuto sufficientemente in tempo per interrompere le effusioni e fermare gli smartphone pronti a immortalare la scena.Kiley, ricevuto il, lo ha postato su Twitter: «Mamma e papà stavano cercando di godersi un tranquillo viaggio per il Messico e mi hanno inviato questo...»Nel filmato gli amanti sembrano non preoccuparsi di essere visti da molti dei loro compagni di viaggio. A un certo punto la telecamera si sposta per inquadrare l'intero piccolo jet e poi torna a mostrare l'uomo che arruffa i capelli della donna. L'equipaggio è assente.Non è chiaro su quale compagnia aerea stessero volando o se dopo siano stati intrapresi procedimenti disciplinari.