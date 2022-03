Rifiuti, tarantole e un boa constrictor nella casa affittata: la scoperta choc del proprietario

Quattro serpenti - due morti e due vivi - pesci, insetti che strisciavano sul tappeto, una tarantola e persino degli scorpioni. C’era anche boa constrictor vivo nello zoo scoperto da Phil Tewkesley, 47 anni dopo essere rientrato in possesso della sua casa vicino a Kendal, in Cumbria, contea del Nord-ovest dell'Inghilterra, affittata negli ultimi due anni a una coppia di accumulatori. Una volta dentro l’appartamento il proprietario si è trovato davanti una scena da film dell’orrore: le stanze erano ricoperte da rifiuti di ogni tipo e l’odore era nauseabondo. «Non ho mai visto niente di simile in vita mia: era come una discarica con un tetto sopra» ha raccontato l'uomo come riporta il Daily Mail. Ci sono voluti quasi tre giorni di duro lavoro e l’aiuto della compagna e di alcuni amici per portare via tutta la spazzatura. La vera sorpresa è arrivata durante il sopralluogo: in una grossa vasca c'era un gigantesco serpente raggomitolato.

Il padrone di casa ha utilizzato l'abitazione come casa per le vacanze fino a quando non si è trasferito in Australia per lavoro alla fine del 2014. A quel punto ha deciso di affittarla con l'intesa che al suo ritorno gli inquilini la lasciassero libera. Nell'agosto del 2020 causa licenziamento, l'uomo è costretto a tornare improvvisamente nel Regno Unito e concede loro i sei mesi, regola introdotta durante la pandemia, per trovare un posto nuovo in cui vivere. Il termine è stato quindi fissato per aprile 2021 ma gli inquilini non solo non avevano nessuna intenzione di andarsene hanno smesso anche di pagare l'affitto. Inoltre si rifiutavano di far entrare in casa il proprietario. Si è arrivati così allo sfratto solo nel dicembre 2021 quando i vicini lo hanno avvertito che la coppia se ne era andata.