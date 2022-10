Serpente sull'aereo, scoppia il panico in volo: all'atterraggio scoprono che non era velenoso

Avete presente il film "Snakes on a plane", la pellicola del 2006 in cui un aereo viene invaso da un esercito di serpenti? Bene, quanto accaduto lunedì scorso negli Stati Uniti non ha avuto le stesse conseguenze, ma un po' ne ricorda la dinamica. Un serpente infatti ha cominciato a strisciare sul pavimento del volo United Flight 2038 diretto a Newark, nel New Jersey, mentre l'aereo si trovava ad alta quota. A bordo è scoppiato il panico. Le guardie zoofile sono intervenute non appena il volo è atterrato, appurando che l'animale non era velenoso. In seguito il serpente è stato liberato.

Serpente su un aereo: cosa è successo

Un passeggero ha notato il serpente mentre l'aereo era già in fase di atterraggio. Nonostante la grande paura, steward e hostess sono riusciti a mantenere la calma, avvertendo le autorità competenti mentre erano ancora in volo e aiutando i piloti ad atterrare senza problemi. Come il serpente sia riuscito a salire a bordo del volo partito da Tampa (Florida) è un mistero. Quello che è certo è che si trattava di un esemplare innocuo, appartenente alla famiglia Natricidae, conosciuto come serpente giarrettiera.