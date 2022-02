Serpente in aereo, volo Air Asia costretto ad atterraggio d'emergenza

Un serpente spunta nella cappelliera e l'aerep è costretto all'atterraggio d'emergenza. È successo la settimana scorsa su un volo di linea della compagnia Air Asia diretto a Tawau da Kuala Lumpur che però ha dovuto cambiare rotta e atterrare di corsa dopo la scoperta di un serpente a bordo. «Un incidente eccezionale», lo ha definito la compagnia malese.

Fatto sta che il comandante ha deciso di atterrare nella città di Kuching, 900 km a ovest di Tawau, per far disinfestare l'aereo. E i passeggeri sono stati imbarcati su un altro volo per raggiungere la loro destinazione. Intanto sui social è diventato virale un video in cui il serpente striscia sotto le luci dell'aereo.

An AirAsia flight from Kuala Lumpur to Tawau was forced to change course after a snake was seen on board.



To avert any untoward incidents involving passengers and crew, the flight was diverted to Kuching.



Here, the reptile is seen moving very slowly behind a translucent panel. pic.twitter.com/dAhCFAlppE

— TheVibes.com (@thevibesnews) February 11, 2022