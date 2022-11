Esce sul balcone di casa per scattare un selfie, ma qualcosa va storto. Melike Gun Kanavuzlar, aveva 15 anni ed è morta dopo 18 giorni di agonia, passati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Mugla, in Turchia. Era arrivata in condizioni disperate, dopo essere caduta dal quarto piano di casa sua. Un terribile incidente, che è stato fatale.

L'incidente

Secondo quanto raccontato dai media locali, la giovane sarebbe caduta nel tentativo di recuperare il cellulare, che le era scivolato dalle mani mentre stava scattando una fotografia. Dopo essersi sporta in maniera pericolosa, Melike ha perso l'equilibrio ed è caduta sul marciapiede sottostante.

La scena è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza degli edifici vicini. Un testimone ha assistito impotente alla scena, un volo verso la morte di 11 secondi. L'uomo ha potuto solo chiamare i soccorsi, mentre si metteva le mani in volto disperato. La 15enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di zona e ha lottato per 18 giorni, prima di esalare l'ultimo respiro. Il 30 ottobre sono stati celebrati i funerali.