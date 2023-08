«Dodici anni di inferno, segregata e torturata dal marito»: shock in Francia per il ritrovamento di una donna di 53 anni che accusa il coniuge di averla tenuta rinchiusa dal 2011, vittima di soprusi e violenze, nell'appartamento in cui risiedevano a Forbach, tranquilla cittadina francese al confine con la Germania. La donna è stata liberata durante un blitz della polizia francese, scattato all'alba nell'appartamento dei due coniugi - entrambi tedeschi - in avenue Saint-Rémy, nel centro di Forbach. Secondo il giornale di zona, Le Républicain Lorrain, domenica sera la vittima sarebbe riuscita ad accedere da casa a un telefono e a chiamare i soccorsi in Germania, raccontando di essere rinchiusa nell'appartamento, contro il suo volere, da almeno 12 anni. La polizia tedesca ha immediatamente avvertito quella francese e così è scattato il blitz. L'uomo - un disoccupato di 55 anni che lavorava in passato per uno stabilimento industriale in Germania - è stato arrestato e posto in stato di fermo a Metz.

UN INCUBO

LE BUGIE

R.E

La donna era all'interno di una stanza chiusa con le sbarre, nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture e segni di percosse, ha precisato una fonte vicina all'inchiesta. Nell'appartamento al secondo piano di un casermone in cemento con vista sulla strada, sarebbero stati ritrovati pure un banco per le torture e strumenti per le sevizie. La vittima presentava fratture alle gambe e alle dita ed è stata ricoverata all'ospedale di Metz. Dai primi elementi dell'inchiesta, appare verosimile che sia stata torturata dal coniuge.Nel vicinato nessuno vedeva mai la moglie. Lui aveva detto a tutti che era malata di cancro. «A volte sentivamo delle grida, pensavo che fosse a causa dei dolori della malattia. Sono scioccata di apprendere ciò che accadeva per davvero in quella casa», ha raccontato ai media locali una vicina, Alicia. La giustizia francese ha aperto un'inchiesta per sequestro, stupro aggravato, atti di tortura e di barbarie.