Scuola chiusa per influenza: 56 dipendenti malati. «Manca il personale, mai visto un virus così»

Chiusa per malattia. Come un'epidemia,che ha contagiato i dipendenti di una scuola superiore dinelha costretto a chiudere l'edificio e a interrompere tutte le attività scolastiche per almeno due giorni. Sono finite a letto ammalate ben 56 persone dello staff,L'istituto, che conta circa un migliaio di studenti, è stato chiuso per consentire una pulizia approfondita delle aule e degli ambienti e prevenire la diffusione delIl presideha spiegato che l'epidemia è iniziata mercoledì, quando 62 alunni sono stati mandati a casa perché si sentivano male. Il giorno successsivo altri studenti e insegnanti li hanno seguiti. Il venerdì le attività erano già sospese.«Lavoro nella scuola da 24 anni e non ho mai visto un virus diffondersi così rapidamente. Sembrava un effetto domino», ha dichiarato Ashley alla BBC. Parlando con il giornale locale "Southern Daily Echo", ha aggiunto che la decisione è stata presa anche per mancanza di personale, dal momento che un numero sproporzionato di dipendenti è rimasto infettato.