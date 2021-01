Scorpione punge un passeggero in aereo, paura su un volo di linea in Brasile

Un passeggero è stato punto da uno scorpione a bordo di un aereo di linea. Il fatto è avvenuto in Brasile, su un volo che era decollato da Campinas - nello Stato di San Paolo - diretto a Fortaleza, nel Cearà. Una brutta avventura che ha spaventato i clienti della compagnia aerea brasiliana «Gol», che poi ha rivelato che il passeggero è stato soccorso da una equipe medica dell'aeroporto di Fortaleza. Inoltre, sembra che non ci siano stati sintomi di avvelenamento. L'animale è stato catturato subito dopo, a bordo dell'aereo. Secondo l'ufficio stampa della compagnia aerea, lo scorpione potrebbe essere arrivato a bordo trasportato in un bagaglio a mano. Oltre alle scuse nei confronti della persona infortunata, la compagnia aerea si è impegnata a disinfestare subito l'aereo.

Passageiro é picado por escorpião em voo da Gol com destino a Fortaleza https://t.co/J28esryhM1 pic.twitter.com/niEsGvrxKK — Jornal do Commercio (@jc_pe) January 10, 2021

