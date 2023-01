Scopre di avere un tumore e organizza il matrimonio in 6 settimane: Victoria muore a 33 anni poco dopo le nozze

Ha scoperto di avere un tumore terminale e ha organizzato il suo matrimonio in 6 settimane dal letto d'ospedale. La storia di Victoria Hall-Hulme, 33 anni, ha commosso la Gran Bretagna. La giovane aveva un lavoro promettente e da due anni una bellissima storia d'amore con Angus: la vita sembrava sorriderle. Poi all'improvviso è arrivata la diagnosi e il difficile percorso terapeutico. Quando ha saputo che non c'era più nulla da fare ha scelto di realizzare il suo sogno di sposarsi prima che fosse troppo tardi. È morta pochi mesi dopo il matrimonio.

La storia d'amore con il marito Angus

Vicotria e Angus si erano conosciuti su un sito di incontri. Al primo appuntamento i due si sono solo guardati da lontano, era il 2020 e si trovavano ad Hyde Park. Poi lei lo ha ricontattato ed è iniziata la loro storia d'amore. Quando Victoria ha scoperto di avere un tumore all'intestino però tutto è cambiato: ha cercato di allontanarlo ma lui le è rimasto accanto e hanno combattuto la malattia insieme fino all'ultimo giorno.

La diagnosi e il matrimonio

Victoria era una donna perfettamente sana e non aveva mai avuto problemi di salute particolari. All'improvviso però ha sofferto di crampi addominali per due settimane, perdita di peso e affaticamento. Si è fatta un controllo e ha scoperto di avere un tumore all'intestino. Così ha iniziato una chemioterapia di 6 mesi. Ma nonostante i tentativi la malattia è peggiorata ed è arrivata l'ultima diagnosi: "Le uniche parole che ho sentito sono state 'Non è una buona notizia. Mi dispiace Victoria, il tuo cancro si è diffuso. Non è curabile" aveva raccontato tempo fa in un'intervista.

La situazione ha stravolto la sua vita: «Tutti i miei piani per avere figli, iniziare un nuovo fantastico lavoro, tutte le cose per cui ci battiamo quando presumiamo una lunga vita, sono falliti, proprio così». Sapendo che il suo tempo era limitato Victoria ha organizzato un matrimonio in sei settimane dal suo letto d'ospedale. Supportata da amici e familiari è riuscita a organizzare una giornata perfetta e la festa è stata "un vero successo". Dopo la festa però la sua salute ha continuato a peggiorare. La sposa è stata trasferita a casa della sua famiglia e poi al St Wilfred's Hospice dove è morta circondata dalla sua famiglia il 2 settembre 2022.

Il ricordo del marito «Era entusiasta della vita»

Il marito Angus rimasto vedovo poche settimane dopo la cerimonia la ricorda come una donna sana e piena di vita: «Victoria era una giovane donna bella e in forma con un entusiasmo sconfinato per la vita». La famiglia ora sostiene la campagna "Stand Up To Cancer" di Cancer Research UK e Channel 4, per sostenere la ricerca contro i tumori «Il cancro può colpire la vita di chiunque, in qualsiasi momento, quindi non abbiamo altra scelta che unirci contro di esso e aiutare gli scienziati a continuare a fare nuove scoperte» ha detto il Angus.

