Scoppia incendio in una casa, morta una bambina di 12 anni. Seconda tragedia in poche ore

Tragedia in una casa di, in Irlanda del Nord, dovein un incendio avvenuto in un'abitazione: la seconda tragedia che scuote la città nel giro di 24 ore, dopo il sospetto omicidio di un uomo di 33 anni. I vigili del fuoco e i soccorsi, intervenuti sul posto, non sono stati in grado di salvare la: un'altra persona è stata portata in ospedale ad Antrim in seguito al rogo.Il dramma avviene poche ore dopo la morte di un 33enne,, trovato morto in un appartamento su Crebilly Road dopo essere stato picchiato a morte:in relazione al presunto omicidio,, ma il caso non dovrebbe avere alcuna correlazione con la morte della bambina nell'incendio.