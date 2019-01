Trova un estraneo nella cuccia del cane in casa: sorpresa del primo dell'anno per un'infermiera

di Alix Amer

Trova un estraneo - un uomo - nella cuccia del cane. Una cuccia per il cane non installata in giardino o in veranda, ma nella camera da letto della padrona di casa. Primo giorno dell'anno con sorpresa per Lynn Sarver, infermiera di Waukesha nello stato del Wisconsin, che ha avuto a che fare con un ospite indesiderato: un uomo durante la notte si è infilato nella cuccia del suo amato Benton, il suo Boerboel, un tipo di mastino sudafricano, accanto al suo letto. Il cane, incredibilmente, ha accettato di dividere il giaciglio con lo sconosciuto.



La donna ha subito chiamato la polizia. "Correte c'è un estraneo in casa". Agli agenti l'uomo ha spiegato che era stato fuori a festeggiare l'arrivo del 2019 e poi era ritornato a casa. Ma qualcosa non quadrava e ha subito chiesto dei suoi occhiali: "Li ho persi da qualche parte", ripeteva disorientato. In effetti erano su un tavolino all'ingresso della casa di Lynn. Una volta indossati si è guardato attorno e ha detto: "Oh sì, questa non è la mia casa, e questo non è il mio letto". Insomma, l'infermiera si è trovata in casa una sorta di Mr. Magoo.



"L'uomo era ancora in piena fase post sbronza", ha spiegato il sergente Brady Esser al Milwaukee Journal Sentinel. Era entrato nella casa di Lynn attraverso una porta laterale che non era stata chiusa, scambiandola per la sua. Gli agenti lo hanno aiutato a tornare a casa a poche porte di distanza. E così Beton è tornato a dormire (questa volta solo) nella sua cuccia.

