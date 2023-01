Scommette 2 euro "per noia" e vince 6 milioni: «Mi sposo e parto in viaggio»

Si stava annoiando durante le vacanze di Natale quando ha scelto di aprire un app di scommesse e tentare la fortuna. Così ha giocato 1,40 sterline (circa 2 euro) e poco dopo è arrivata la notifica: aveva vinto 5.4 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro). È la storia incredibile di Michael Clark, 32 anni, residente a Newcastle (Gran Bretagna) e impiegato nel centro di salute mentale che è stato baciato da un'inaspettata fortuna.

«Non credevo ai miei occhi. Inizialmente ho letto 5mila, poi ho capito che erano più di 5 milioni», ha raccontato emozionato ai media britannici. Ora ha salutato i suoi colleghi di lavoro e annunciato che per il futuro ha tanti progetti, primo fra tutti quello di sposare la sua fidanzata Sherelle.

Meglio che la Lotteria Italia: a Narni una signora vince 300mila euro con un biglietto da 5

La vincita inaspettata

«All'inizio abbiamo pensato che doveva essere stato un errore, e poi abbiamo iniziato ad abbracciarci quando ci siamo resi conto che era reale. Non riuscivo a smettere di piangere», racconta Michael che si è licenziato dal centro di salute mentale dove lavorava. «Ora mi chiamano Micky Millions».

Ora Michael ha tanti progetti per il futuro: sposare la sua fidanzata, organizzare un viaggio di nozze in una meta esotica e comprare la loro casa in campagna oltra a un montascale per la nonna.

Lotteria Italia, dalla trattoria sulla Morolense al paese di 500 abitanti: ecco dove sono stati vinti i premi

I progetti per il futuro: il matrimonio e il viaggio di nozze ai Caraibi

Il fortunato vincitore ha detto che i suoi primi acquisti saranno un montascale per sua nonna e un abbonamento per lui e la sua fidanzata per il Newcastle United. Poi ha intenzione di prendere la patente e sta già valutando l'acquisto di una Tesla.

Dopo tanti ani finalmente potrà organizzare il matrimonio dei suoi sogni con la fidanzata "Sarebbe fantastico organizzare il nostro ricevimento di nozze al St. James' Park" ha detto ai giornalisti. E poi ha in programma un viaggio di nozze indimenticabile ai Caraibi o in Giamaica: ciò che è certo è che viaggerà in prima classe. «Sherelle non è mai stata su un aereo, sarà una nuova esperienza. Stiamo già facendo le pratiche per ottenere il passaporto».

Lotteria Italia, i biglietti vincenti a Roma: 2,5 milioni di euro all'Autogrill Tiburtina