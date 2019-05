Unaha ucciso un uomo di 60 anni e ferito 10 persone a, nel nord dell'. Per nove giorni l'animale ha seminato il terrore nella città, attaccando e mordendo i residenti, ora scesi in piazza per protestare perché non è stata presa nessuna misura contro il dilagare delle aggressioni. A Badnawar, inoltre, non sarebbe disponibile il trattamento anti-rabbia.