​Sciatore italiano muore su Alpi svizzere dopo caduta in crepaccio: trasportato a Berna

Uno sciatore italiano è morto nella scorsa notte nell'ospedale di Berna a seguito di un incidente avvenuto ieri sotto il Piccolo Cervino, nel versante svizzero delle Alpi . L'uomo era caduto in un crepaccio ed era stato recuperato dal soccorso alpino svizzero che lo aveva trasportato a Berna in gravi condizioniLa vittima dell'incidente avvenuto ieri sul versante svizzero del Cervino è Domenico Proscia, avvocato residente ad Asti. Avrebbe compiuto 48 anni il 26 dicembre. I genitori, informati dalla Questura di Asti dell'accaduto, sono in viaggio verso Chiasso, dove si trova la salma del figlio. Proscia è la terza vittima della montagna nel primo weekend di apertura degli impianti. Ieri due esperti free rider, Edoardo Camardella di 28 anni, maestro di sci, e Luca Martini di 32, sono morti sotto Punta Helbronner, sul Monte Bianco, travolti da una slavina.