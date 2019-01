Sferruzza mentre il treno è in ritardo, la sciarpa arriva a un metro e mezzo: venduta su Ebay per 7mila euro

7550 Euro!!! Der Wahnsinn!!! Meine Mama freut sich sehr – und ich mich auch. Damit hätten wir niemals gerechnet. Toll, dass wir so viel Geld für die @Bahnhofsmission zusammenbekommen haben. pic.twitter.com/B3o1FtkxrV — Sara Weber (@sara__weber) 14 gennaio 2019

A forza di sferruzzare mentre aspettava il treno (spesso in ritardo), ha prodotto una sciarpa lunga un metro e mezzo. E ci ha anche guadagnato, vendendola su Ebay a 7550 euro. Succede a Monaco e la vicenda è stata riportata dalla giornalista Sara Weber, figlia della signora che ha creato la sciarpa, la quale ha pubblicato lo scatto su Twitter. I colori non sono stati scelti a caso, ma in base al ritardo del treno: se aveva meno di cinque minuti di ritardo la mamma aggiungeva fili grigi, se fino a 30 minuti rosa e se oltre i 30 rossi.Ovviamente, la vicenda è diventata virale visto che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, nemmeno i treni tedeschi sono poi così puntuali: infatti nella sciarpa c'è una bella quantità di rosso, probabilmente per i lavori ferroviari dell'estate. Con tutta questa notorietà la sciarpa è stata venduta su Ebay per una cifra da record: il ricavato andrà in beneficenza.