In otto sulla Polo si schiantano contro un taxi: morto un adolescente, altri feriti gravi

Schianto frontale fra una Volkswagen Polo, con a bordo 8 persone, e un taxi. L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino a Tongham, Inghilterra. Morto sul colpo un adolescente che era nella Volkswagen, mentre tutti gli altri sette passeggeri sono stati portati d'urgenza in ospedale, di cui due gravi. Per il tassista solo lievi ferite.

Le dinamiche dell'incidente sono ancora da definire.

Il sergente Kani Barawi, che si sta occupando dell'incidente, ha dichiarato: «Siamo vicini alle famiglie dei ragazzi coinvolti in questo tragico incidente, in particolare per i genitori dell'adolescente morto e degli altri due in gravi condizioni in ospedale. Stiamo lavorando duramente per stabilire le circostanze dell'incidente e invitiamo chiunque abbia informazioni a contattarci immediatamente».