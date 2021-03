Sarah Everard «rapita e assassinata da un agente»: scontri con la polizia alla veglia. Kate Middleton al memoriale

Londra, scontri con la polizia alla veglia per Sarah Everard, la giovane donna rapita per strada mentre rincasava e assassinata da un agente. E anche la duchessa di Cambridge Kate Middleton ha voluto essere presente al suo memoriale.

Kate Middleton, un fiore per Sarah «rapita e uccisa da un agente di Scotland Yard», imponente veglia notturna

Indagine approfondita

Il ministro degli Interni britannico Priti Patel ha chiesto alla polizia di Londra «un'indagine approfondita» su ciò che è successo ieri alla veglia per Sarah Everard, la donna rapita e uccisa da un agente mentre tornava a casa nella capitale. Patel ha definito «scioccanti» le immagini diffuse sui social media che mostrano la polizia agire con violenza verso i manifestanti, tra i quali molte donne. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha parlato di scene «inaccettabili» e ha chiesto al capo della Metropolitan Police, Cressida Dick, «una spiegazione urgente». La polizia ha confermato stamani l'arresto di quattro persone.

L'agente resterà in carcere

L'agente di Scotland Yard, Wayne Couzens, accusato del rapimento e dell'omicidio della trentatreenne Sarah Everard resterà in carcere fino alla prossima udienza prevista per martedì 16 marzo. Lo ha deciso il giudice davanti al quale il poliziotto si è presentato oggi. Secondo quanto riportato da Skynews l'agente 48enne, che indossava un abito grigio, è rimasto in piedi durante la lettura delle accuse a suo carico.

Kate Middleton visita il luogo della scomparsa di Sarah Everard

La duchessa di Cambridge Kate Middleton ha reso omaggio a Sarah Everard, la ragazza rapita e assassinata a Londra, visitando il luogo della sua scomparsa, lungo la strada che attraversa Clapham Common, dove avrebbe dovuto tenersi una veglia di solidarietà. Una foto pubblicata dal tabloid serale Metro la ritrae davanti ai mazzi di fiori deposti sul posto. Oggi l'agente di polizia Wayne Couzens è stato ufficialmente accusato del rapimento e dell'omicidio.

