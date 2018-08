Auto sui pedoni a Saragozza: tre feriti, l'autista fugge a piedi Due arresti

Caccia all'uomo a Saragozza, nel nordest della Spagna, dove un auto è piombata a forte velocità su un gruppo di pedoni che si trovavano su un marciapiede, ferendo almeno tre persone: lo riportano i media internazionali sottolineando che il conducente della vettura e un'altra persona erano fuggite a piedi.



La polizia spagnola, poco dopo, ha arrestato due persone, un uomo e una donna. Gli agenti si sono limitati a confermare che i feriti sono tre, senza rilasciare commenti sulla natura dell'episodio. Tuttavia, secondo il quotidiano Heraldo de Aragn le indagini vertono per ora su un «incidente stradale e non su un atto intenzionale.

Breaking #Spain: 3 pedestrians hit by car in #Casetas, #Zaragoza. Yet unclear if the #incident was intentional. The driver left the #car and fled on foot.



The picture shows the area of the incident and the route taken by the vehicle after the impact.#Security #BrerakingNews pic.twitter.com/iX3eN8jeeV