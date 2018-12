Esplode un ristorante, fiamme e clienti in fuga: crolla l'edificio, decine di feriti

Sono, una delle quali in modo grave, nell'nella città di Sapporo, nel nord del Giappone. Le immagini trasmesse dalle televisioni locali hanno mostrato un palazzo di due piani nel quartiere centrale di Toyohira, completamente raso al suolo, in quella che ai primi indizi può apparire una fuga di gas. I tetti e le vetrine di altri negozi adiacenti hanno riportato ingenti danni dalla deflagrazione e la polizia ha reso noto che tutte le persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate in ospedale.Un residente locale ha riferito di aver sentito un, prima di avvertire un forte scossone. Il boato si è verificato alle 20:30 ora locale, le 12:30 in Italia, e le autorità hanno ordinato l'evacuazione dell'area perché temono che possa avere luogo un'altra esplosione.