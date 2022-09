Sanzioni alla Russia, Von der Leyen propone tetto al prezzo del petrolio nel nuovo pacchetto. «Cremlino pagherà escalation»

Ursula von der Leyen ha presentato l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia proposto da Bruxelles. «Il Cremlino deve pagare per questa ulteriore escalation» alla guerra in Ucraina, ha detto la presidente della Commissione Ue. Von der Leyen ha ribadito che l'Unione Europea «non accetterà mai» l'esito dei «falsi» referendum organizzati dalla Russia nel Dombass. La Commissione ha incluso il 'price cap' al petrolio nella sua proposta agli Stati membri.

«L'Ue ha già stabilito l'embargo al greggio russo importato via mare a partire dal 5 di dicembre. Ma altri paesi emergenti hanno bisogno di petrolio russo a prezzi contenuti e il G7 ha concordato l'introduzione di un price cap al greggio russo per paesi terzi. Il price cap al petrolio russo ridurrebbe da un lato i profitti del Cremlino e manterrebbe i prezzi stabili dall'altro. Oggi con questo pacchetto introduciamo la base legale per il price cap», ha precisato Von der Leyen

La nuova stretta alle importazioni di prodotti russi verso l'Ue inclusa nel pacchetto «costerà alla Russia altri 7 miliardi di euro di entrate», ha aggiunto poi von der Leye spiegando che sarà proposto anche di allungare la lista di prodotti che non possono essere esportati in Russia. «L'obiettivo - ha spiegato - è di privare il complesso militare del Cremlino di tecnologie chiave». Nelle sanzioni ci sarà anche il «divieto per i cittadini europei di sedere nei board di aziende di proprietà statale» in Russia.

