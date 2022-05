Sanzioni alla Russia, fumata nera sull'embargo al petrolio: slitta ancora l'accordo in Europa

Embargo al petrolio russo: nuova fumata nera in Europa. Salta nuovamente l'intesa sull'embargo che sarebbe dovuto essere incluso nel sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. A quanto si apprende da fonti Ue gli ambasciatori dei Paesi membri non hanno trovato l'accordo sulla proposta sul tavolo.

Sanzioni, fumata nera sull'embargo del petrolio

Proposta che prevede un'esenzione per l'oleodotto dell'Amicizia (Druzhba), che porta greggio all'Ungheria e ai Paesi dell'Ue orientale. Domani i leader Ue riuniti a Bruxelles saranno informati degli sviluppi della discussione e una nuova riunione a livello degli sherpa sarà convocata la prossima settimana.

L'ultima bozza

«Il Consiglio europeo invita la Russia a porre fine ai suoi attacchi alle infrastrutture di trasporto in Ucraina, per revocare il blocco dei porti ucraini del Mar Nero e per consentire le esportazioni di cibo, in particolare da Odesa. L'Ue sta adottando misure attive per facilitare esportazioni agricole dell'Ucraina e per sostenere il settore agricolo ucraino in vista del stagione 2022. Il Consiglio europeo invita gli Stati membri ad accelerare il lavoro sulle 'corsie di solidarietà' proposto dalla Commissione». È quanto si legge nell'ultima bozza delle conclusioni del vertice europeo che esaminerà l'emergenza alimentare.

Nella bozza aggiornata delle conclusioni del vertice europeo si conferma il supporto militare dell'Ue all'Ucraina ma, come nelle precedenti versioni, resta fuori dal testo un richiamo alla "tregua". «L'Unione europea rimane impegnata a continuare a rafforzare la capacità dell'Ucraina nella difesa dell'integrità e della sovranità territoriale. A questo proposito, il Consiglio europeo accoglie con favore l'adozione della recente decisione del Consiglio di aumentare il sostegno militare in Ucraina nell'ambito del Fondo europeo per la pace», si legge nell'ultima bozza, visionata dall'Ansa.